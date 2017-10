A entrevista de Sérgio Conceição à 'Gazzetta dello Sport' garantindo que foi contratado pelo FC Porto para interromper o domínio do Benfica mereceu alguns comentário cautelosos por parte de Rui Vitória."Não gosto de comentar. Não li, gosto mais de ouvir do que ler", começou por afirmar esta quarta-feira o treinador do Benfica, à margem de uma visita a uma instituição social na Amadora, onde encarou com alguma naturalidade as declarações do rival: "É evidente que o Benfica ganhou quatro anos seguidos e o Benfica quer continuar a ganhar. Quem joga contra o tetra quer muito ganhar, mas sabemos disso há muito tempo. Vejo essa vontade como legítima. Nós queremos continuar a ganhar e é nisso que estamos a trabalhar. É isso que vamos pôr em prática".

Autor: João Soares Ribeiro