Rui Vitória gostou da exibição do Benfica no triunfo caseiro sobre o P. Ferreira (2-0) , analisando o encontro na BTV."Tem de ter analisado em duas vertentes: pelo que fizemos e o que não deixámos o Paços fazer. Entrámos muito fortes, fizemos um golo, sempre com o controlo da partida, a não deixar sair o Paços do seu reduto. Ganhámos por 2-0 mas tivemos oportunidades para fazer mais golos. Quero realçar a organização defensiva do Paços e nós, que tivemos uma postura que o jogo pedia, controlando a partida, ficando só mais golos por marcar.""Já fizemos várias exibições de qualidade. Esta foi muito conseguida ao longo da partida. Impusemos um ritmo alto, as oportunidades foram espaçadas no tempo, obrigámos o Paços a correr muito. Fomos muito intensos na recuperação e as oportunidades foram surgindo. Se calhar, noutro dia os golos entrariam, hoje não aconteceu mas não quero deixar de realçar a grande partida que fizemos.""Ganhar é importante, trabalhar em cima de vitórias é sempre importante, mas estes jogadores têm tido um comportamento fantástico. É evidente que ganhando alimenta-nos muito mais o estado de espírito, mas sabemos o que temos de passar, momentos bons e menos bons. Agora temos um jogo de cariz diferente, mas estamos preparados e vamos à Liga dos Campeões a querer ganhar em Basileia."