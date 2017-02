Domingo, em Braga, o Benfica e Rui Vitória voltam a encontrar Tiago Martins, o árbitro que, na meia-final da Taça CTT, diante do Moreirense, ordenou a expulsão do treinador das águias. Um facto que o técnico encarnado relativiza, até porque, segundo o próprio, "uma coisa é o meu castigo, outra é o árbitro"."Infelizmente, passado três semanas, bastavam dois minutos para interpretarem o que tinha dito. Não posso falar muito mais, porque há um processo a decorrer e não posso estar a acrescentar muito mais. Mas posso dizer que é um árbitro que me parece ter qualidade, tem um caminho pela frente e não baralho as coisas. Quando faço críticas, não as faço relacionadas com a sua pessoa, mas em relação a factos. E a verdade é que sinto uma amargura muito grande, porque ao longo deste tempo, se há pessoa que tem tido uma postura respeitadora, de enaltecer o futebol, que tem respeito pelos árbitros, sou eu. Sou sempre cauteloso, porque sei que o futebol e o Benfica mandam mensagens para fora, para os adeptos, e essas mensagens são muito importantes. Qualquer coisa que diga não influenciará seis milhões, mas influenciará alguém. Sei que terá impacto. Tenho tido cuidado, estado atento, com uma postura respeitadora e cautelosa. Mas uma má interpretação... Bastava dois minutos para me ouvirem... Sinto-me amargurado. Até à data, a pessoa que mais cautelas e cuidados teve fui eu", assegurou, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os minhotos.

Autor: Fábio Lima