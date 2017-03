Continuar a ler

"Isto não retira o facto de não estarmos satisfeitos, porque perdemos. Queremos é voltar lá outra vez para o ano e vamos trabalhar para que isso aconteça. Vamos estar mais preparados", acrescentou Vitória, deixando ainda um desejo: "Deus queira que toda a gente em Portugal some tantos pontos como nós, porque é bem preciso. Estamos a ver cada vez menos equipas portuguesas na Champions".



Sem competições europeias, o Benfica vai agora focar-se nos objetivos internos e o treinador fala de mais tempo para preparar os desafios, embora goste da ideia de jogar várias vezes por semana.



"Queremos competir com regularidade e frequência, porque tem de ser um hábito jogar de três em três dias. Não recusámos qualquer competição, olhámos todas com grande vontade de ganhar, isso foi evidente. Agora, há um futuro ligeiramente diferente, com intervalos maiores. Quem trabalha com dois, três dias de intervalo, tem de preparar coisas ligeiras. Vai haver mais tempo para treinar. Desde janeiro que estamos a fazer jogos atrás de jogos e há muito pouco tempo. Não sei se é melhor, se é pior… Já jogámos contra equipas que descansaram uma semana e passámos por cima. Mas há mais tempo para trabalhar e isso é bom. Dentro daquilo que não foi bom, há esta parte boa", concluiu.

Rui Vitória afirmou este domingo que "há quem queira" que a derrota do Benfica em Dortmund afete a equipa, mas lembrou o percurso europeu das águias nesta e na temporada transata."Há quem queira que as coisas fiquem afetadas dessa maneira, mas é nestas alturas que tenho de relembrar toda a gente do que tem sido feito. Não é fácil. Em 18 jogos nestes dois anos somámos pontos para o Benfica e para o futebol português. Foi uma caminhada até à data dentro do que pensámos que podíamos fazer. E temos de sentir como algo muito favorável. É um motivo mais do que orgulhoso para nos sentirmos bem nesta situação", começou por dizer o técnico em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões