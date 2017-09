Continuar a ler

"Estamos prontos para trabalhar, prontos para a luta. Esta equipa é uma equipa de fibra, de jogadores que têm um passado e orgulho muito grande, e amanhã vamos para o jogo com muita determinação", garantiu.



Questionado sobre o ambiente quente na assembleia geral dos encarnados, Vitória preferiu focar-se na forma como esta terminou: "As assembleias gerais num clube como o nosso são uma conversa privada, que foi tratada entre os benfiquistas, direção e administração. Nós sentimos, ouvimos. Agarramos o que temos de agarrar, mas temos é um jogo para jogar amanhã. O que há a retirar daqui é a forma como a assembleia terminou. Essa é a imagem que temos de agarrar". "Estamos prontos para trabalhar, prontos para a luta. Esta equipa é uma equipa de fibra, de jogadores que têm um passado e orgulho muito grande, e amanhã vamos para o jogo com muita determinação", garantiu.Questionado sobre o ambiente quente na assembleia geral dos encarnados, Vitória preferiu focar-se na forma como esta terminou: "As assembleias gerais num clube como o nosso são uma conversa privada, que foi tratada entre os benfiquistas, direção e administração. Nós sentimos, ouvimos. Agarramos o que temos de agarrar, mas temos é um jogo para jogar amanhã. O que há a retirar daqui é a forma como a assembleia terminou. Essa é a imagem que temos de agarrar".

Rui Vitória admitiu este sábado entender o desagrado dos adeptos face aos mais recentes resultados, mas lembrou que os jogadores do Benfica também ficaram tristes com a derrota pesada na Suíça."Sentimos perfeitamente o que é a manifestação de desagrado. Quem esteve naquela cabine no jogo anterior e viu a tristeza dos jogadores perante o momento difícil… Todos sentimos, porque aquelas caras são as dos nossos adeptos. Ninguém duvida que jogadores destes que já estão aqui há algum tempo não sintam um resultado destes como todos sentimos. Mas também temos a noção de que o Benfica é diferente porque este apoio que nos dão é um apoio importante, porque dá um grande sentimento de união e é fundamentalmente importante para os nossos adversários. Já estive do outro lado e sei bem o impacto negativo que tem nos outros", referiu o técnico em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões