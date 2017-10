Rui Vitória: Do "futuro risonho" de Svilar às suas provas de fogo

As imagens do 'frango' de Svilar no jogo com o Manchester United na Luz correram o mundo, mas os adeptos parecem ter-se reconciliado com o jovem guarda-redes. O treinador do Benfica saiu em defesa do belga desde o primeiro minuto e esta segunda-feira voltou ao tema na conferência de imprensa ao jogo de Old Trafford (terça-feira, 19H45)."[Svilar] Teve uma prova de fogo no jogo com o United. Estrear-se aos 18 anos na Champions... Só dizemos que tem 18 anos porque o BI assim o mostra, mas tem uma maturidade acima da sua idade. Os erros podem acontecer a qualquer jogador, quer a mais novos ou mais velhos. Quando se tem qualidade e maturidade... É um jovem com potencial e vai ter um futuro risonho. Vai ter de passar estas etapas: enfrentou 60 mil na Luz, amanhã será igual, e vai estar preparado para isso", afirmou o técnico dos encarnados.