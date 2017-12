Continuar a ler

Rui Vitória afirmou ainda que este jogo serviu "para dar oportunidade a jogadores de ganharem mais ritmo competitivo para os jogos que aí vêm, aliado a terem oportunidade de mostrar o seu valor". "A equipa mostrou entrosamento e a ligação que queríamos. Não podemos é ser ineficazes no ponto de vista defensivo. Esse foi o problema deste jogo. Em circulação e oportunidades fizemos bem as coisas, mas quem sofre golos desta maneira acaba por ser penalizado", explicou.Quanto ao dérbi com o Sporting, de 3 de janeiro, o treinador dos encarnados considerou que este jogo com o V. Setúbal foi uma forma de preparação: "Esta equipa tinha capacidade para ganhar naturalmente, mas foi uma forma de preparar o próximo jogo. É uma gestão da nossa parte e que qualquer treinador faz."