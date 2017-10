O erro fatal de Svilar: agarrou na bola e entrou com ela na baliza

Svilar é destaque na imprensa mundial pelas piores razões

Rui Vitória voltou a garantir que Svilar vai ser titular no jogo de domingo frente ao Aves da 9.ª jornada (18 horas), depois da prestação do guarda-redes belga ter sido duramente criticada após o jogo com o Manchester United para a Champions."O facto de Svilar continuar, e vai continuar, tem a ver com o facto de ser o guarda-redes que nos dá o que queremos para este contexto e para a forma como queremos jogar. Tem uma grande leitura de jogo e capacidade de reduzir o espaço e tirar profundidade. É rápido em situações de um contra um e tem as características para este momento. Não olho o erro deste ou daquele. Svilar vai errar mais vezes, é um jovem com qualidade e potencial. Mas vai crescer muito e vai ser um guarda-redes de grande nível. Faz parte. Os menos novos erram, quanto mais os desta idade. Tem as características que queremos. É a minha decisão e escolho o guarda-redes que entendo e quando entendo", afirmou este sábado em conferência de imprensa de lançamento do encontro.E prosseguiu: "Arriscar com Svilar? Estamos a falar do copo meio cheio e meio vazio. Se temos jogadores menos novos, é porque tem de se injetar sangue novo, se temos os mais novos é porque temos de ir à experiência. Nunca há uma opinião uniforme. Se vos perguntar o onze do Benfica amanhã, todos fazem um diferente. Faz parte da vida das equipas. Fundamentalmente, o meu foco são as características do jogador. Svilar tem dois meses de trabalho, tem vindo a ser preparado e tem as características que eu quero para este momento. Nélson Semedo foi lançado na Supertaça, Ederson num Sporting-Benfica em Alvalade, que ganhámos por 1-0, o Renato Sanches com Académica e Astana... Isso dos momentos mais fáceis... Mais do que ninguém, posso afirmar que penso sempre nessas situações, mas os jogadores têm resposta para dar. Estes jogadores estão preparados para determinados contextos. Na quarta-feira vimos jovens de qualidade perante 60 mil pessoas frente a um adversário daquela qualidade. Com a forma como estes jogadores foram para o jogo e o rendimento que tiveram, estou à vontade. Quando coloco um jogador é porque maturei e escolhi por ser o jogador indicado. Correndo riscos, naturalmente, mas isso acontece com todos."