Com este triunfo, o Benfica retomou a liderança da Liga NOS, mas o técnico das águias garante que o facto de ter caído provisoriamente para o segundo posto não afetou a confiança dos seus pupilos. "Isso não é coisa que nos oriente, que nos guia. Desde o ano passado que estamos habituados a jogar antes ou depois. Temos é de fazer o nosso trabalhinho. Ninguém acha que vamos facilitar depois de um deslize de um rival. Não jogamos em função dos outros, jogamos em função de nós. Os meus jogadores trabalham muito bem num contexto competitivo, seja antes, depois, mais próximo ou não, é indiferente. Vamos, como fazemos em todos os campos, lutar, trabalhar, jogar bem e ganhar", finalizou. Ainda antes de Kostas Mitroglou ter desfeito o nó em Braga , Rui Vitória olhou para o banco do Benfica e foi buscar Filipe Augusto, uma troca que acabaria por retardar até aos 90'. O que levou o técnico, então, a atrasar essa mudança? "É evidente que foi um jogo desgastante. Na terça-feira tivemos uma eliminatória difícil e aqui jogamos com um Sp. Braga que estava muito motivado por nos defrontar. Foi um jogo desgastante para o meio campo, onde os nossos jogadores trabalharam muito. Queria dar menos rigor defensivo, para oferecer mais organização e critério para o ataque, mas acabámos por marcar e ganhar. Uma vitória justa, num campo difícil", reiterou.Com este triunfo, o Benfica retomou a liderança da Liga NOS, mas o técnico das águias garante que o facto de ter caído provisoriamente para o segundo posto não afetou a confiança dos seus pupilos. "Isso não é coisa que nos oriente, que nos guia. Desde o ano passado que estamos habituados a jogar antes ou depois. Temos é de fazer o nosso trabalhinho. Ninguém acha que vamos facilitar depois de um deslize de um rival. Não jogamos em função dos outros, jogamos em função de nós. Os meus jogadores trabalham muito bem num contexto competitivo, seja antes, depois, mais próximo ou não, é indiferente. Vamos, como fazemos em todos os campos, lutar, trabalhar, jogar bem e ganhar", finalizou.

Naturalmente satisfeito pela vitória alcançada pelo Benfica em casa do Sp. Braga, por 1-0 , Rui Vitória enalteceu a qualidade da partida do Estádio Municipal de Braga e deixou claro que, apesar da pressão colocada pelo FC Porto, que havia ganho na sexta-feira, os seus jogadores nunca se deixaram afetar."Importante dizer que foi um belíssimo jogo de futebol, com duas equipas que se respeitaram, a jogar uma em função da outra. Deixo uma palavra de apreço ao Sp. Braga , que se bateu muito bem. Da nossa parte, foi uma exibição em crescendo, num jogo difícil, num campo difícil. Vencemos justamente e, para haver um golo, tem de haver uma decisão individual. Contudo, fomos fortes coletivamente, intensos a atacar e defender. O jogo acabou por ficar aberto numa determinada altura, mas quem quer ganhar, quem anda à procura do resultado, sabe que isso pode acontecer. Ali na parte final faltou também melhor capacidade de decisão na área, porque tivemos lances para isso... Mas foi uma vitória importante, boa, contra uma boa equipa, num bom jogo de futebol", começou por enaltecer, em declarações à SportTV.

Autor: Fábio Lima