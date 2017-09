Rui Vitória fez o lançamento da estreia da equipa na Taça CTT, frente ao Sp. Braga, na quarta-feira, numa partida que antevê de grau dificuldade elevado. Apesar disso, o objetivo é apenas um: "As expectativas para o jogo são grandes. É uma prova na qual o Benfica tem grande historial e, também por isso, vamos querer entrar a ganhar. Esperamos um jogo difícil frente a um adversário forte, bom adversário, bem organizado, mas queremos entrar a ganhar. Pensamos muito em nós, sabemos o que temos a fazer e queremos uma vitória".O emblema bracarense foi o adversário do Benfica na primeira jornada e, por isso, visita pela segunda vez o estádio da Luz esta temporada. Depois de ter vencido no primeiro duelo entre as equipas, o técnico do Benfica não perspetiva um duelo fácil."É uma equipa que tem vindo a fazer vários jogos. Há neste um conjunto de competições a funcionar e tem rodado jogadores. Tem rodado o onze base, mas tem jogadores de qualidade que formam onze forte. Espero um bom adversário que nos vai querer dificultar a tarefa, mas isso não invalida, nem mexe nada a nossa forma de olhar o jogo ou a competição. Respeito o adversário, mas queremos ganhar. É tão simples quanto isso", assinalou, admitindo que possa vir a efetuar várias mexidas nos titulares: "É natural que haja aqui ou ali mudanças, mas sempre numa perspetiva daqueles que são os jogadores que poderão dar melhor resposta. Relativamente a nós, temos vários jogadores que estão a trabalhar muito bem e outros que esperam uma oportunidade. Logo veremos. Tem, sobretudo, a ver fundamentalmente com os jogadores que poderão estar em melhores condições para o onze base", analisou.