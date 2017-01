Esta noite, diante do Leixões, Rui Vitória voltou a dar uma chance a Andrija Zivkovic de início e o sérvio correspondeu com mais uma boa atuação. Uma exibição que não passou em claro ao técnico do Benfica, ainda que aproveite para dizer que há muitos 'meninos' a despontar na Luz."Tenho vários meninos que são casos sérios. É um jogador que aumenta a qualidade a cada jogo que passa, mas toda a equipa tem entrado e correspondido. Com um comportamento muito bom, ainda que, aqui e ali, haja um ou outro aspeto a melhorar. Mas no geral realço um comportamento muito bom", elogiou, à SportTV.

Autor: Fábio Lima