A poucas horas do apito inicial do embate de amanhã com o Borussia Dortmund, Rui Vitória ensaiou uma estratégia de maior reforço do meio-campo no que ao capítulo defensivo diz respeito. Ao que Record apurou, o técnico benfiquista testou nos últimos dias André Almeida no centro do meio-campo, deixando claros sinais de que pondera avançar amanhã, contra o Borussia Dortmund, com mais coesão no sector intermediário.

O camisola 34 não foi utilizado nos dois últimos compromissos do emblema da Luz e, caso Vitória venha a confirmar esta aposta, voltaria assim à equipa e diretamente para o onze inicial. De resto, Almeida, de 26 anos, já fora titular como médio-defensivo – todos os seus restantes jogos oficiais esta época se dividem entre as laterais direita e esquerda – num jogo de Champions, mais concretamente na deslocação das águias ao terreno do Nápoles, de má memória para os tricampeões.

Continuar a ler

Os testes efetuados pelo treinador encarnado poderão até nem vir a ser reproduzidos amanhã nas quatro linhas, mas certo é que Vitória quer estar o mais prevenido possível para o denso povoamento do meio-campo que o Borussia Dortmund costuma explanar. O ensaio do técnico encarnado previa o lançamento de Almeida em dupla com Fejsa no centro, o que poderia fazer derivar Pizzi de novo para as alas, mas com a natural preocupação nos equilíbrios que caracterizam o camisola 21.



Modelo lançado no San Paolo acabou em desaire



Numa situação em que assumiu o poderio do adversário, Rui Vitória também procedeu a algumas alterações na equipa, relativamente ao modelo habitual. Assim foi no terreno do Nápoles, ainda na fase de grupos desta Champions. Na altura, o técnico benfiquista optou por lançar André Almeida como surpresa no centro do meio-campo ao lado de Fejsa, com Pizzi e Carrillo nas alas. Na frente, e apesar de na altura não ter Jonas e Jiménez à disposição, também optou por deixar Gonçalo Guedes no banco – André Horta foi a aposta para apoiar Mitroglou. Na prática, todos os planos foram por água abaixo e, aos 58’, a águia já perdia por 4-0. Guedes e Salvio – ambos entraram na 2.ª parte – ainda reduziram depois.



Pizzi e Samaris em alerta amarelo



Pizzi e Samaris estão proibidos de ver cartões amanhã se quiserem estar disciplinarmente aptos a marcar presença no jogo da segunda mão destes oitavos-de-final da Champions, já no terreno do Borussia Dortmund. Os dois jogadores estão em risco de exclusão e já sabem que terão de ter cuidado para não verem o árbitro Nicola Rizzoli ir ao bolso para agarrar em cartolinas.



Totalista até ao momento na presente edição da prova, o internacional português viu cartões amarelos nas duas últimas jornadas da fase de grupos, contra Besiktas, fora, e Nápoles, em casa.



Já o grego apenas foi utilizado em três partidas – atuou nas receções a Besiktas e D. Kiev e na deslocação ao campo do referido emblema turco, mas arrancando sempre como suplente – e foi admoestado logo nas duas primeiras participações.



De resto, do lado do Borussia Dortmund, o campeão da Europa Raphaël Guerreiro é o único jogador do clube alemão também em risco de falhar a contenda da segunda mão, agendada para o próximo dia 8 de março, no Signal Iduna Park.

Autores: Filipe Pedras e Pedro Ponte