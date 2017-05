Rui Vitória, treinador do Benfica, sofreu esta segunda-feira um ligeiro acidente de viação, perto do Estádio da Luz, quando se dirigia para a gala do CNID, no Museu do Desporto, em Lisboa.Ao queapurou, o técnico deu um toque outra viatura, não tendo havido feridos nem prejuízos de monta.O assunto ficou tratado no local e Vitória, de 47 anos, seguiu para a gala, onde será distinguido como treinador do ano.

Autor: Nuno Martins