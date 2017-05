Com o título já conquistado, o Benfica vai entrar em campo na última jornada, sem qualquer tipo de preocupação com a classificação e, por isso, Rui Vitória assumiu que vai colocar em campo alguns dos jogadores menos utilizados. Isto, também, na ressaca de uma semana um pouco diferente, "mas muito justa", de acordo com o treinador que descarta, contudo, qualquer tipo de relaxamento."Os festejos foram momentos muito agradáveis, mas há algo que este grupo, que esta equipa tem. Sabe estar. Sabe estar em todos os momentos, quando é para brincar é para brincar, quando é para trabalhar é para trabalhar. Quando é para competir a sério é para competir. Foi tudo de forma natural esta semana. Quando foi altura de festejar isso aconteceu, quando foi altura de regressar ao trabalho, os jogadores foram fantásticos nesta nova entrada para preparar uma competição que queremos terminar bem", contando, um pouco, como tudo se passou: "Festejámos, rimo-nos, divertimo-nos, pois de facto foi uma semana inteira muito justa para aquilo que foi o nosso ano de trabalho. Agora, já estamos prontos para o jogo de amanhã".

Autor: Valter Marques