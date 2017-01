Rui Vitória realizou oito alterações no onze do Benfica comparativamente com o anterior jogo com o V. Guimarães, no sábado, mas nem por isso as águias deixaram de conquistar mais três pontos, agora na Taça CTT. Foi essa resposta que deixou o técnico bastante agradado.



"Fizemos muitas alterações, sempre com o mesmo propósito de vencer. Viemos com esse objetivo e fomos uma equipa com grande qualidade, personalidade enorme e a saber o que tinha de fazer para vencer. Fico satisfeito pelo facto de os jogadores darem esta resposta, por termos mudado um conjunto de jogadores e eles terem dado resposta. Todos são importantes e deram essa mensagem. Tomara eu ter mais jogos para eles jogarem. Foi uma vitória categórica", analisou, em declarações à RTP3.





Continuar a ler

Sem Sporting e FC Porto, será o Benfica o claro favorito na final-four da Taça CTT? Rui Vitória explica que o título seria sempre a prioridade... com ou sem os rivais presentes: "Fizemos esta fase de grupos de forma irrepreensível e ganhámos os três jogos de forma convincente. Vamos com o objetivo de vencer os jogos e esta competição. Agora vem o campeonato e depois falamos da ‘final four’. Mas, fosse qual fosse o adversário, queríamos sempre ganhar." Sem Sporting e FC Porto, será o Benfica o claro favorito na final-four da Taça CTT? Rui Vitória explica que o título seria sempre a prioridade... com ou sem os rivais presentes: "Fizemos esta fase de grupos de forma irrepreensível e ganhámos os três jogos de forma convincente. Vamos com o objetivo de vencer os jogos e esta competição. Agora vem o campeonato e depois falamos da ‘final four’. Mas, fosse qual fosse o adversário, queríamos sempre ganhar."

Autor: Pedro Ponte