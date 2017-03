A época 2016/17 marca nova visita de uma equipa portuguesa ao Signal-Iduna-Park, reduto do Borussia Dortmund , depois de também o Sporting lá também ter jogado. Na altura, os leões perderam por 1-0, um partida que Rui Vitória admite ter estudado para preparar o duelo do Benfica de quarta-feira, ainda que não tenha atribuído grande importância ao que ali viu, especialmente porque essa partida já foi em novembro."Todos os jogos servem, não só o do Sporting. Todos foram observados, mas pego mais em jogos que possam ser semelhantes ao que sucederá amanhã. Vejo vários jogos para fazer uma análise, ainda que não goste de recuar muito no tempo. De há três semanas para cá houve uma nova história. Jogadores lesionados, resultados e um adversário que jogava de uma forma, que alternava sistemas, e agora optou por estabilizar noutro, um sistema que poucas equipas usam. Não importa debruçar muito nesse jogo. Há pormenores, pela vivência, observação e comunicação, percebemos que temos de mudar aqui e ali para aprimorar. Vejo todos os jogos, mas nenhum em particular. O Sporting jogou aqui há dois meses. Olhámos para esse jogo, mas não com profundidade tendo em vista a preparação deste", admitiu.

Autor: Fábio Lima