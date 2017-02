Continuar a ler

Operado à parede abdominal em Madrid, a 17 de janeiro, fez o último jogo a 1 de novembro do ano passado, diante do Dínamo Kiev. Iniciou trabalho de campo já em fevereiro.



Lisandro



Um choque com o poste, na meia-final da Taça CTT, a 26 de janeiro, provocou-lhe um traumatismo da extremidade proximal da perna e do joelho

esquerdos.



Jonas



Depois de ter perdido os últimos dois jogos, apresentou francas melhorias, estando de regresso aos treinos



A onda de lesões no Benfica começa a desanuviar e, pela primeira vez esta campanha, Rui Vitória pode ver todo o plantel a trabalhar à flor da relva. A breve trecho, e caso não surjam imprevistos, o boletim clínico estará limpo e o departamento médico ‘apenas’ mais preocupado com a prevenção, em vez do tratamento de lesões. Isto, numa altura em que se avizinham ciclos importantes nas três provas que as águias ainda disputam.

Autores: Filipe Pedras e Nuno Martins