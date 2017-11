Rui Vitória destacou "a enorme qualidade" do Benfica durante todo o jogo com o V. Setúbal (6-0 ) e deixou a garantia que a equipa da Luz vai ao Dragão, na próxima sexta-feira, para conquistar os 3 pontos."Fomos muito agressivos na fase de pressão. Soubemos jogar, com muita intensidade. Queríamos ganhar. Fizemos seis golos e estamos contentes por isso. Jonas fez o golo 100, mas isso é para os adeptos. Nós queríamos vencer e foi isso que fizemos. Foi exibição muito boa do ponto de vista coletivo", referiu.O treinador projetou já o encontro com o FC Porto. "Vamos ao Dragão para conquistar os três pontos, como em todos os jogos. Trata-se de um clássico e todos os jogadores gostam de o disputar", frisou.