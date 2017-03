Rui Vitória tem por hábito desvalorizar as marcas que vai atingindo no banco do Benfica, mas neste momento, e após ter vencido o dérbi com o Belenenses na segunda-feira, alcançou um lugar no pódio dos técnicos com melhor aproveitamento na história do clube encarnado. Em 95 jogos disputados, o treinador, de 46 anos, soma 72 triunfos, um registo que lhe vale uma percentagem de 75,79 por cento e permite ultrapassar o chileno Fernando Riera.

A liderar o campeonato na presente temporada, o ribatejano conseguiu conduzir a sua equipa à vitória em 32 dos jogos já disputados. Este desempenho permite-lhe até poder ultrapassar o registo alcançado na temporada transata – 40 triunfos –, marca que assegurou a conquista do campeonato nacional, na derradeira jornada, e a Taça CTT numa final frente ao Marítimo (6-2). Até ao final da época, as águias ainda vão disputar pelo menos 10 jogos (11 se alcançarem a final da Taça de Portugal), mas, mesmo triunfando em todos eles, Vitória não conseguirá destronar Lajos Czeizler e Jimmy Hagan – no máximo chegará aos 78,30 por cento.

