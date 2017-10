Rui Vitória afirmou esta terça-feira que há que conhecer o Manchester United para aplicar depois a estratégia certa no jogo de quarta-feira para a Liga dos Campeões."Primeiro, reconhecer que do outro lado está uma equipa de grande qualidade, cada vez mais identificada com o treinador. Já o ano passado fez uma campanha muito boa com conquista da Liga Europa. Depois, as palavras do Salvio transmitem o nosso sentimento, de confiança em nós mesmos. Os jogos anteriores não foram o que queríamos, mas o valor que temos é superior aos resultados e há que e lutar por aquilo em que acreditamos. Temos um adversário difícil, mas temos as nossas virtudes e amanhã vamos colocá-las em campo. Amanhã serão importantíssimos os níveis de concentração e rigor tático", frisou o técnico em conferência de imprensa.As águias retomaram a competição com um triunfo frente ao Olhanense, mas Rui Vitória alertou que são jogos completamente distintos: "Uma vitória por um golo e sem nenhum sofrido, mas isto é um trabalho contínuo. São jogos de cariz diferente. Os próprios jogadores têm uma sensação diferente. O importante é termos a noção do que temos a fazer. Aqui é outro o nosso foco. Podíamos dizer que era melhor termos um adversário com um nível de exigência mais baixo. Mas nunca sabemos, há jogos que podem ser complicados com equipas inferiores e há jogos como o de amanhã que podem ser motivadores para o futuro. Temos de olhar para as poucas lacunas que o adversário tem e pôr a nossa estratégia em campo, que amanhã também passa muito por isso".

Autor: Luís Miroto Simões