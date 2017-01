Rui Vitória preparado para a saída de Jiménez... ou de qualquer outro

O futuro de Victor Lindelöf tem sido um dos temas mais abordados no que ao Benfica diz respeito, especialmente em face do forte interesse do Manchester United, mas para Rui Vitória essa situação nem o faz duvidar na hora de colocar o defesa sueco em campo, tal como sucedeu este sábado diante do V. Guimarães "Nada difícil! Os meus jogadores, seja o Victor, seja outro qualquer, que certamente outros irão passar pelo mesmo, sabem que se não estiverem bem aqui não terão possibilidade de jogar. Se 'desfocarem' estão no caminho errado e não tenho problemas em utilizá-los. Estão preparados para isto", garantiu, em declarações à SportTV.

Autor: Fábio Lima