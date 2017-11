Continuar a ler

O Energiya Khabarovsk ainda chegou ao empate já dentro dos 10 minutos finais, pelo sérvio Miroslav Markovic (81'), antes de Wernbloom (83') e o brasileiro Vitinho (90'+3) darem o triunfo ao CSKA.Com mais um jogo disputado, o CSKA subiu ao terceiro lugar, com mais dois pontos do que o Krasnodar e a quatro do líder Lokomotiv Moscovo e a um do Zenit. O Energiya Khabarovsk é último, com apenas 12 pontos.Na quarta-feira, na quinta jornada do Grupo A, o Benfica, ainda sem pontuar, visita o terreno do CSKA Moscovo, que tem seis, os mesmos do Basileia, que recebe o Manchester United.