Nos últimos oito jogos em todas as competições, o CSKA venceu apenas um e é terceiro, com 25 pontos, e pode ver Lokomotiv de Moscovo ou Zenit, que têm ambos 29 e se defrontam no domingo, aumentar as distâncias no campeonato.Por seu lado, o Arsenal Tula subiu ao sétimo lugar, com 20 pontos.O CSKA de Moscovo integra o grupo A da Liga dos Campeões, juntamente com o Benfica, que bateu no Estádio da Luz na ronda inaugural (2-1), Manchester United e Basileia.