A 'Sábado' refere que "fonte próxima de Cristiano Ronaldo escusou-se a fazer comentários sobre o assunto" e que a "assessoria de Bruno de Carvalho não respondeu ao contacto" que foi feito.David Banda está a treinar-se no Seixal, tendo, por exemplo, no dia 16 jogado com o número 18 dos infantis (começou no banco) e marcado o único golo da equipa (derrota por 7-1) no encontro com o Oeiras.

A 'Sábado' revela esta quinta-feira, numa reportagem sobre a nova vida de Madonna e da sua família em Portugal, que Cristiano Ronaldo tentou convencer a cantora a inscrever o seu filho, David Banda, no Sporting em vez do Benfica."Depois de se tornar público que o rapaz estava a treinar no Benfica, Cristiano Ronaldo telefonou à cantora paa lhe falar na possibilidade de o jovem optar pela Academia de Alcochete. O internacional português sugeriu mesmo uma conversa entre Madonna e o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho. Os dois terão falado ao telefone, mas a decisão da cantora não se alterou", diz a revista.

Autor: Sandra Lucas Simões