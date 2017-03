Rui Costa falou na manhã desta terça-feira dquele que foi o responsável pelo seu aparecimento no mundo do futebol. Foi Eusébio quem descobriu o antigo Maestro, um pouco por acaso, como o ex-jogador revelou durante a apresentação do filme, que decorreu na Cidade do Futebol."Tinha eu 9 anos [hoje tem 44] quando fui a um treino de captação, que nem o era bem. Era mais uma forma docausar mais um foco de divertimento aos filhos dos sócios. Então, em 500 miúdos, ele, o senhor Eusébio, escolhia 22 para jogarem 10 minutos. Calhou-me ser extremo direito e, ao fim de 10 minutos, ele chamou-me e disse: 'podes sair'", relatou Rui Costa.O agora administrador da Benfica, SAD lembra, então, o que aconteceu a seguir: "No final chamou o meu pai e convidou-o para me trazer a treinar no dia seguintes com os infantis. Foi assim, depois de dois/três toques na bola que ele me descobriu", referiu, com clara emoção.

Autor: Vanda Cipriano