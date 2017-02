Argel foi uma espécie de 'pai' para Luisão no início da aventura do capitão no Benfica. Experiente, o antigo defesa-central, agora treinador do Vitória da Bahia, acolheu o então reforço, recém chegado do Cruzeiro, no plantel. Mas a adaptação não foi fácil e Argel recorda a importância que os jogadores brasileiros tiveram para impedir que Luisão saísse logo no final da primeira temporada."A primeira época foi muito complicada para ele. Não conseguiu adaptar-se logo ao clube e ao país e sofreu muito com algumas lesões. Era por isso que queria ir embora", começa por nos dizero brasileiro, de 42 anos, lembrando as conversas que Luisão tinha com ele, mas também com outros três elementos da equipa."Em muitos momentos, ele conversava com os jogadores brasileiros. Falava muito comigo, mas também com o Geovanni, o Alcides ou o Roger. Dizia-nos que queria sair do Benfica, mas nós conversávamos com ele e pedíamos-lhe para ser paciente, para não se precipitar. Depois, na segunda temporada no Benfica, já esteve bem melhor. A partir daí foi sempre a subir."

Autor: Pedro Ponte