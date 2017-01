A SAD encarnada está a aproveitar o mercado de inverno para resolver a questão contratual de alguns jogadores, e os casos mais urgentes são Ruben Amorim e Luís Felipe. O internacional português, de 31 anos, ainda tem um ano e meio de contrato e o seu elevado vencimento (1 milhão de euros por época) leva o Benfica a querer resolver rapidamente este processo.Em relação ao brasileiro Luís Felipe a situação poder ser mais simples. As águias esperam pela chegada do agente do jogador, Guilherme Miranda, para acertarem a desvinculação e pouparem 400 mil euros anuais em salários. O seu destino pode ser Arouca ou Chaves.