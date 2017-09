A SAD do Benfica anunciou esta terça-feira uma redução do passivo em 17,2 milhões de euros. O valor, que se situava, no exercício anterior, nos 455,5 milhões, passou agora para os 438,3. Trata-se de uma descida de 3,83 por cento, segundo o comunicado divulgado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Quanto ao ativo, situa-se agora nos 506 milhões de euros, tendo registado, portanto, uma subida. No exercício de 2015/16, o ativo era de 476,4 milhões de euros.

Autor: Pedro Ponte