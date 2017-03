A SAD do Benfica divulgou, através do Relatório e Contas do 1.º semestre de 2016/17, enviado à CMVM, ter-se comprometido a pagar diversas mais-valias em futuras transferências de alguns dos jogadores mais importantes do plantel.Esses "compromissos com terceiros, nomeadamente clubes, agentes desportivos ou os próprios atletas", dizem respeito a Ederson (50%), Nélson Semedo (5%), Lindelöf (10%), Kalaica (50%), Salvio (8%), Rafa (10%), Jovic (20%) ou Mitroglou (7%).É referido, ainda, que uma futura saída de Grimaldo também poderá traduzir-se no pagamento de 15% da mais-valia se essa mudança acontecer antes de 31 de agosto de 2019. Se ocorrer depois, passa a 10%.

Autor: Pedro Ponte