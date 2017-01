A cumprir a sua 14.ª época de águia ao peito, Luisão termina o seu contrato com as águias no final do próximo mês de junho, mas a SAD encarnada não encara para já os avanços no processo de renovação como prementes, numa altura em que Luís Filipe Vieira se desdobra com outros dossiês. O presidente mantém uma relação pessoal muito próxima com o internacional brasileiro e, tal como já frisou publicamente, "no momento certo" irá discutir os possíveis termos da renovação com o jogador.Os responsáveis benfiquistas sabem naturalmente que existe a possibilidade de o capitão se comprometer com novo emblema já neste mês, mas Vieira mantém-se tranquilo com este tema e, acima de tudo, confiante de que poderá acertar agulhas com Luisão no timing por si definido.