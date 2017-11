O Liverpool apresentou uma proposta por Francisco Ferreira, mais conhecido por Ferro, mas o Benfica chumbou a saída do capitão da equipa B. A notícia foi mesmo confirmada pelo empresário do jogador, Ulisses Santos, à Rádio Renascença."O presidente foi completamente intransigente. Os números eram interessantes, mas vi a sua irredutibilidade e isso deu-me confiança para o futuro do Ferro", enalteceu.