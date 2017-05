Os cinco reforços já garantidos pelo Sporting para 2017/18

O médio-defensivo, que está a jogar no V. Setúbal por empréstimo do FC Porto, renovou contrato com os azuis e brancos até ao final da temporada 2020/21.Médio recebeu ordens para regressar à Invicta no verão, embora o seu destino na próxima época, se longe ou perto do Dragão, seja ainda uma incógnita.No V. Guimarães desde o início da temporada, o médio sul-africano poderá no final da época dar o salto para outras paragens e da África do Sul chegam informações que dão conta do interesse do FC Porto no jogador de 24 anosCedido pelo FC Porto ao Stoke City até final da temporada, o defesa central já reforçou a sua vontade de continuar em Inglaterra , tendo deixado claro que não sabe de qualquer evolução quanto a eventuais negociações.