Para lá do assunto arbitragem, que ocupou grande parte da conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga, Rui Vitória falou também do adversário de domingo. Deixou elogios aos minhotos e assegurou que a equipa estará preparada para fazer face à ausência de Jonas, avançado que será ausência devido a lesão."Podemos esperar um Benfica dentro da linha do que tem feito no campeonato. Temos tido uma grande versatilidade tática. Infelizmente não temos tido a possibilidade de ter uma continuidade de ter os meus jogadores, mas vamos criar uma nova dinâmica, fruto do que são as características dos jogadores. Eles têm tido a capacidade de se adaptarem e nós a capacidade de aproveitarmos as suas características. Não há Jonas, há outro. Já não tivemos o Ederson, Luisão, Fejsa, Samaris... Todos já faltaram, mas havemos de dar conta do recado. O Sp. Braga tem características que temos de entender, mas sabemos o que temos a fazer. E vamos lá para ganhar", assegurou Vitória, que depois deixa claro que não olha para as equipas pelos recentes resultados."Olho para as equipas por aquilo que valem e pelas ideias dos seus treinadores. Nem sempre os resultados anteriores significam que a equipa está bem ou mal. De todo. Vejo uma equipa de qualidade, a tentar ir à procura das ideias do seu treinador. Mas isso não invalida que seja uma boa equipa. E sabemos que jogar contra o Benfica é altamente motivador. Ganhar ao Benfica é altamente motivador, porque dá relevância às equipas. Para nós é mais do mesmo. Vamos lá com uma enorme ambição, vontade e confiança, respeitando o Braga, mas com vontade de dar continuidade ao que tem sido feito", finalizou.

Autor: Fábio Lima