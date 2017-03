No comunicado divulgado esta segunda-feira , relativo ao acordo agora acertado com o Benfica , o Västeras escusou-se em detalhar os pormenores do entendimento com as águias, mas tais informações acabaram por ser tornadas públicas também no dia de hoje, através do Relatório e Contas anuais do clube nórdico.Segundo a 'Sveriges Radio' - que teve acesso aos documentos -, o clube da Luz pagou uma compensação total de 2,7 milhões de coroas suecas (282 mil euros), um valor que se junta aos 250 mil euros pagos em 2012 pela transferência para Portugal. Desta forma, até ao momento, Lindelöf já rendeu ao Västeras 532 mil euros, um valor que poderá subir de forma substancial caso o defesa seja transferido, pois o clube sueco tem direito a 10% de uma mais-valia.Desta forma, o Västeras consegue liquidar todas as suas dívidas, conforme há muito o clube desejava e, para mais, poderá no futuro tornar-se num dos clubes mais ricos do país , isto apesar de atuar na Segunda Divisão. É que, caso a referida transferência se faça, por exemplo, por 35 milhões de euros, o Västeras terá direito a 3,5 milhões, aos quais ainda juntará a verba relativa ao mecanismo de solidariedade, entre 400 e 800 mil euros, segundo as contas do site 'VLT'. No total, Lindelöf pode render sensivelmente 5 milhões de euros aos suecos.

Autor: Fábio Lima