Record sabe que a primeira ronda de negociações mais formal conheceu ontem o primeiro ‘round’, existindo ainda um desencontro de verbas. Em causa não está a renovação em si, mas unicamente os valores salariais: Vitória aponta a uma atualização para a casa de um milhão de euros líquidos, cerca do dobro do atual vencimento.



Saiba mais aqui sabe que a primeira ronda de negociações mais formal conheceu ontem o primeiro ‘round’, existindo ainda um desencontro de verbas. Em causa não está a renovação em si, mas unicamente os valores salariais: Vitória aponta a uma atualização para a casa de um milhão de euros líquidos, cerca do dobro do atual vencimento.

Com pouco mais de metade do seu atual vínculo cumprido, Rui Vitória já recebeu de Luís Filipe Vieira uma injeção de confiança, materializada no que será a renovação de contrato . Em cima da mesa neste momento tem a extensão por mais duas ou três temporadas, cenário que está de braço dado com o acordo salarial ainda a ser alcançado.

Autor: Filipe Pedras