Resignados. Foi desta forma que os jogadores do Benfica saíram dos balneários em direção ao autocarro. Sem grandes sorrisos na cara, mas sem dramas também. No fundo, as palavras de Jonas, a virarem toda a atenção para a luta no campeonato, refletiam o estado de espírito dos restantes elementos, que a partir de amanhã terão oportunidade de se concentrarem em definitivo no embate com o Belenenses, de segunda-feira.

Mesmo com semblantes mais fechados, os jogadores do Benfica não deixaram, aqui e ali, de trocar palavras com alguns dos presentes, antes de entrarem no autocarro. Este ambiente de aparente tranquilidade começou logo no relvado.

Nessa altura, os jogadores de ambas as equipas cumprimentaram-se no círculo central e foram alguns os futebolistas do Borussia que reconfortaram os benfiquistas – como aconteceu com Schmelzer a Pizzi. Escolta especial O autocarro do Benfica saiu do estádio à meia-noite (23 horas em Lisboa) e com uma escolta... especial. Imediatamente atrás ia Thomas Tuchel, que havia deixado os balneário momentos antes, e entrou para a sua viatura no momento em que os encarnados se preparavam para rumar a Münster.

Autor: Vanda Cipriano