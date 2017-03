Jonas renovou contrato com o Benfica, até 30 de junho de 2019, sendo que o salário que vai auferir depende das metas que atingir. "Esse bónus pode ser simples, razoável, pode ser satisfatório e pode ser muito bom. Depende de metas coletivas e individuais que consiga atingir. Se atingir o nível 3, que seria fantástico, naquele ano seria o atleta mais bem pago do Benfica", disse, ao ‘Globo Esporte’, Tiago Gonçalves, irmão e representante do atacante, de 32 anos.Jonas vai ser aumentado, mas apenas se refletirá na próxima época. "Para alcançar o maior nível, teria de se destacar como nas duas primeiras temporadas. Se a equipa for campeã, teria de ter uma quantidade mínima de jogos e golos, que por cláusula de confidencialidade, não podemos revelar", concluiu Tiago Gonçalves.