O salário anual bruto de Eduardo Salvio terá passado de 1,9 milhões para 3 milhões de euros pelo facto de o extremo argentino do Benfica não ter sido transferido no verão de 2016. É isto que está estabelecido num alegado aditamento ao contrato assinado pelo camisola 18 do Benfica em junho do ano passado que circula na internet.

O futebolista de 27 anos rubricou um novo vínculo com as águias em junho de 2016 para as temporadas 2017/18 e 2018/19 que lhe garantia uma remuneração anual ilíquida de 1,903 milhões de euros, além de um prémio de assinatura de 1,1 milhões, também brutos.

No mesmo dia, terá assinado o tal aditamento, que previa o aumento automático para 3 milhões de euros brutos (com efeitos retroativos a partir de junho de 2016) caso não fosse transferido para outro clube até 2 de setembro desse ano. Além disso, houve também mexidas nos bónus. O primeiro contrato previa que Salvio recebesse 173 mil euros caso fizesse 35 jogos a titular em cada temporada, mas o adiatamento alterou as condições e o argentino passou a ter direito a 200 mil euros por cada 10 jogos a titular na mesma época, até um máximo de 600 mil euros (30 jogos).

Autor: Sérgio Krithinas