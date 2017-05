Salvio não escondeu a "alegria enorme" que é marcar presença na final da Taça de Portugal. O argentino, já familiarizado com o Jamor, fala de "uma competição muito bonita"."É uma alegria enorme porque deu muito trabalho chegar à final. É uma competição muito bonita e estou muito contente por jogar esta final. No meu caso é a terceira em que vou estar", referiu o extremo aos meios de comunicação da FPF.Mas, independentemente da festa em torno do jogo, Salvio diz-se focado no objetivo principal do Benfica: "A única coisa nas nossas cabeças é ir lá e ganhar. Sair dali com a vitória, mais um título para nós. É o que queremos e estamos a trabalhar para isso".

Autor: Luís Miroto Simões