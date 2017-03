Salvio protagonizou o primeiro lance de grande emoção no Estádio Capital do Móvel.O extremo argentino chocou de forma violenta com o poste quando tentou emendar o cruzamento de Zivkovic, logo aos 8 minutos, ficando a queixar-se de dores na perna direita. Rui Vitória ainda perguntou se estava tudo bem e Salvio aguentou até ser rendido por Rafa.