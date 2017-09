Continuar a ler

Certo é que Salvio já recuperou o ritmo e frente ao Basileia, apesar da fraca exibição do conjunto, mostrou estar preparado para as exigências. Recorde-se que o camisola 18 das águias já sofreu duas lesões em 2017/18 – tendinopatia no joelho direito e entorse no tornozelo direito –, tendo falhado três jogos num período total de paragem de 31 dias.



Para as alas, Rui Vitória tem opções de sobra, uma vez que Rafa e Gabriel Barbosa também já cumpriram essas funções esta temporada. No entanto, os números mostram que Salvio, Zivkovic e Cervi são os 'preferidos' do técnico no que respeita à posição de extremo. A luta está entregue a três, portanto.

Recuperado de uma entorse no tornozelo direito, contraída no embate com o Boavista, Salvio já foi utilizado por Rui Vitória na última quarta-feira, no compromisso com o Basileia (0-5), na Liga dos Campeões – começou no banco –, e tem boas hipóteses de regressar ao onze no terreno do Marítimo.A verdade é que, estando fisicamente apto e disponível para dar o contributo à equipa, o internacional argentino, de 27 anos, é uma peça indiscutível no xadrez de Rui Vitória, que poucas vezes abdica dele. A entrada de El Toto no lote de titulares, refira-se, implicará sempre a saída de um dos alas: Cervi ou Zivkovic. Por Salvio jogar habitualmente pelo lado direito do ataque, a lógica diz que seria Zivkovic o ‘sacrificado’, mas a verdade é que o extremo sérvio já tem sido utilizado à esquerda, com o argentino no corredor oposto, e as exibições dão-lhe mesmo vantagem.