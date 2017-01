Salvio não escondeu o desalento pelo facto do Benfica ter sido afastado pelo Moreirense da final da Taça CTT e aponta aquele que foi o momento decisivo no encontro."Fizemos uma boa primeira parte e podíamos ter feito mais um golo e ficar mais tranquilos. O Moreirense no início da segunda parte fez um golo muito rápido e isso mudou tudo", apontou o avançado argentino, não deixando de criticar a forma como a formação liderada por Augusto Inácio geriu a segunda parte: "O Moreirense depois perdeu tempo, essas coisas que todos fazem contra o Benfica... É futebol, vamos continuar a trabalhar. Levantarmo-nos e pensar no que vem aí".Já sobre o impacto que este desaire pode ter nos próximos encontros, Salvio não se mostra nada preocupado. "Não é uma derrota que tira a confiança daquilo que somos temos feito ao longo da época. Vamos já pensar no próximo jogo", referiu.

Autor: Valter Marques