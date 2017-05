El Dto. de Selecciones Nacionales y el CE de AFA dieron a conocer la lista de jugadores del exterior convocados para los próximos amistosos. pic.twitter.com/n6o6x1diHK — Selección Argentina (@Argentina) 19 de maio de 2017

O benfiquista Eduardo Salvio é a grande surpresa na lista de convocados da Argentina, esta sexta-feira anunciada pela Federação daquele país sul-americano. O jogador encarnado, de 26 anos, é um dos vinte jogadores a atuar no estrangeiro escolhido pela turma das pampas, numa lista efetuada em conjunto entre o departamento das seleções nacionais e elementos da Federação - de momento a Argentina não tem selecionador.Esta chamada de Salvio irá proporcionar um duelo entre tetracampeões nacionais pelo Benfica, pois o primeiro de dois encontros da seleção argentina será diante do Brasil, a 9 de junho, na Austrália - com Ederson do outro lado . Depois, a 14, a Argentina defronta Singapura.Refira-se que Salvio disputou o seu último encontro pela seleção argentina a 14 de novembro de 2012, diante da Arábia Saudita.

Autor: Fábio Lima