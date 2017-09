Eduardo Salvio ficou fora dos convocados do Benfica para a receção de sábado (20h30) ao P. Ferreira e a explicação veio pouco depois. O extremo é o único 'cliente' do departamento médico das águias, segundo o boletim clínico divulgado no site.O argentino está a contas com uma entorse no tornozelo direito, desconhecendo-se se a terá contraído na partida com o Boavista, na última ronda. Isto porque nesse encontro Salvio saiu mais cedo com queixas, embora o tenha feito por precaução.