Desde o início da temporada, o Benfica já contou com nove jogadores entregues ao departamento clínico, o qual, ao longo das semanas, tem vindo a procurar garantir ao treinador o máximo número de opções possíveis. Desde o guardião Júlio César, passando pelos defesas Lisandro e Grimaldo, os médios Fejsa e Krovinovic, e o avançado Zivkovic, agora é Salvio, o último deste já extenso lote. O jogador de 27 anos foi titular indiscutível neste início de temporada, mas acabou por ter de sair mais cedo, diante do Boavista, no jogo da jornada anterior.Neste momento, ainda não é garantido se Salvio entra no avião a caminho da Suíça, mas se não viajar até terras helvéticas é praticamente garantido que estará nos Barreiros, para defrontar o Marítimo.As lesões têm atormentado a carreira de Salvio, desde que chegou ao Benfica, e, só esta temporada, já foi a segunda vez que se viu obrigado a parar. Contudo, estas são até paragens relativamente curtas tendo em conta o historial do argentino que já foi operado por duas vezes ao joelho direito. Se da primeira, na época 2013/14, ficou de fora cerca de meio ano, da segunda vez que foi intervencionado, numa cirurgia que ocorreu em Roma, a recuperação foi ainda mais demorada e durou de maio de 2015 a fevereiro de 2016. Apesar de todos os problemas físicos, Salvio continua a ser uma peça importante, o que se prova com a titularidade que lhe foi atribuída por Rui Vitória, de forma regular, desde o início de época.