Salvio tem caminho aberto para integrar o onze do Benfica, frente ao Manchester United, depois de ter sido poupado, por opção, no encontro da Taça de Portugal, diante do Olhanense.Rui Vitória preferiu deixar o extremo de fora da convocatória para a deslocação ao Algarve – colocou Gabriel Barbosa na posição do argentino –, pois este tinha estado ao serviço da seleção alviceleste e preferiu resguardar o jogador para o duelo com os red devils. Este é um jogo bastante importante para o futuro das águias na prova, depois das duas derrotas nos dois primeiros encontros do Grupo A, e Salvio é uma das armas à disposição do treinador.Esta é uma das mudanças que o técnico irá operar, relativamente à vitória frente ao Olhanense, sendo certo que pelo menos outra irá surgir, pois Krovinovic, titular no Algarve, não está inscrito na Champions. A entrada do recuperado Jonas para o lugar do croata é uma forte hipótese. De resto, permanece a dúvida sobre a utilização de Júlio César (lombalgia) e até de Jardel (gestão de esforço), que têm estado entregues ao departamento clínico dos encarnados.