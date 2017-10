São dez os jogadores benfiquistas ausentes dos treinos, devido ao compromisso das respetivas seleções, e que começam a preparar a deslocação ao terreno do Olhanense mais tarde. No entanto, há dois casos mais preocupantes: Salvio e Jiménez, que apenas entram em campo na próxima madrugada, e que, por isso, na melhor nas hipóteses, apenas estarão de regresso ao Seixal na sexta-feira.Curiosamente, ambos os avançados benfiquistas são apontados ao onze, pelos respetivos países. Recorde-se que a seleção argentina terá o jogo decisivo de apuramento para o Mundial no Equador, enquanto o México, já com a presença na Rússia garantida, terá ainda uma deslocação às Honduras.