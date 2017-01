Boas notícias para Rui Vitória que já pode contar com Salvio e Júlio César, que já deixaram de constar no boletim clínico divulgado pelas águias esta tarde. O técnico convocou mesmo o guarda-redes e o extremo para o jogo do Benfica com o V. Guimarães Eliseu e Grimaldo continuam entregues ao departamento médico encarnado. O lateral português continua a braços com uma micro rotura na face posterior da coxa direita enquanto o lateral espanhol continua com o estiramento na parede abdominal. A estes dois nomes acrescenta-se o de Celis, com um traumatismo do joelho direito.

Autor: João G. Oliveira