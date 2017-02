Continuar a ler

Numa altura em que o Benfica leva uma vantagem de um ponto sobre o FC Porto na Liga NOS, Salvio admite que a luta será intensa até à reta final. "Não interessa ao Benfica jogar antes ou depois do FC Porto. A Liga vai jogar-se até ao final."Jogador afetado várias vezes por lesões, o internacional argentino garante que "fisicamente está bem". "No jogo contra o Moreirense tive uma entorse no tornozelo, tive algumas dificuldades em recuperar mas sinto-me bem e estou contente por estar na minha posição na equipa."