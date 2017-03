Salvio não escondeu a sua satisfação pela goleada alcançada pela sua equipa frente ao Belenenses."Primeiro é sempre bom marcar, mas o mais importante foi a vitória e o apoio do público. Os adeptos do Benfica são incriveis, tanta gente a uma segunda-feira só o Benfica. Foi um grande jogo após uma derrota, estamos contentes pois são mais três pontos, e temos de seguir assim", afirmou o extremo, em declarações à BTV, onde ainda descreveu o seu golo:"É sempre bonito marcar tantos golos, mas o mais importante são os três pontos seja com um ou três golos. Fizemos o nosso trabalho e voltamos satisfeitos a casa. No golo tentei encostar sem muita força, apostei mais colocação, e fiz o golo".

Autor: João Soares Ribeiro